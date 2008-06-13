Очі потребують особливого догляду

Шкіра навколо очей видає жіночий вік найбільше, тому дуже важливо здійснювати регулярний догляд за нею.

Через свою структуру, шкіра навколо очей, крім догляду за нею, потребує ще і додаткового зволоження і живлення.

На сьогоднішній день косметологічний ринок пропонує нашій увазі величезну кількість засобів для догляду за шкірою навколо очей.

Із зволоженням шкіри чудово справляються ті косметичні засоби, які в своєму складі містять рослинні масла, наприклад, жожоба, різні екстракти, такі як огірок, магнолія, ромашка, і т.п., вітаміни С і Е.

Вам слід лише підібрати якісний крем і наносити його на шкіру повік двічі в день – вранці і увечері.

При виборі того або іншого крему слід приділити увагу його консистенції, оскільки густі креми погано вбираються, а макіяж на такій основі погано тримається.

Якщо ж ви відмітили появу перших зморшок і втрату шкірою пружності, то вам слід звернути увагу на спеціальні маски для очей.

Концентрація активних інгредієнтів в масках вища, ніж в кремах, а, отже, і дія їх відрізняється найбільшою ефективністю.

По регулярності застосування маски повинні проводитися не частіше і не рідше за один раз на сім-десять днів.

Перед їх нанесенням слід ретельно очистити шкіру і нанести препарат хвилин на п`ятнадцять-двадцять, після того, як маска буде знята, обов`язково потрібно скористатися зволожуючим кремом.

Дуже добре, якщо до складу маски входитимуть антиоксиданти, наприклад, вітамін Е, рослинні масла, екстракти, інші корисні мікроелементи.

Попитом користується косметика на основі морських водоростей, яка не тільки нормалізує обмін речовин, але і глибоко зволожує шкіру.