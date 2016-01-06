Чим корисна Різдвяна кутя

Сьогодні останній день Пилипівського, або Різдвяного посту. На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов'язковими на передріздвяній вечері мають бути кутя та узвар. Постують далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.

Головна страва різдвяного столу — кутя — дуже корисна страва, але її треба їсти в міру. В давнину вважалося, що багатшою (тобто смачнішою та ситнішою) буде різдвяна кутя, то кращим буде врожай і статок у родині.

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Зерно, з якого готують кутю, символізує вічне життя, воскресіння і достаток. Мед — символ райського блаженства, здоров'я й благополучного побуту. Мак і горіхи – символи достатку і родючості.

Пшениця — основний інгредієнт куті — багата вітамінами, білками, вуглеводами і мікроелементами. Клейковина пшеничних зерен зміцнює м'язи тіла. Мед містить глюкозу, яка благотворно впливає на серце, шлунок, покращує апетит. Волоські горіхи корисні для мозку, серця і печінки, а поєднання горіхів і меду позитивно діє на нервову систему.

Щоб не нашкодити здоров'ю, обмежтеся 100-150 г куті, тобто, 4-5 столовими ложками, рекомендують лікарі. Пшениця важкий продукт для хворого шлунка і підшлункової залози. З кутею слід бути обережним тим, хто має проблеми шлунково-кишкового тракту, зокрема страждає хронічним панкреатитом: у великих кількостях пшениця призводить до здуття живота і дискомфорту. Також утримайтеся від куті, якщо у вас виразка шлунка.