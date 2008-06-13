Допоможи собі сам при серцевому нападі

Серцевий напад може трапитися з кожним і у будь-який момент. Вік ішемічних загострень і інфарктів катастрофічно знижується. Почастішали випадки інфарктів навіть у підлітків. А серцеві захворювання у молодих людей стали нормою (пригадайте футболістів, що помирають на полі ). Будь-який кардіолог вам скаже, що 80-90% успіху при лікуванні інфаркту міокарду залежить від правильно наданої першої допомоги і головна причина смерті при кардіологічних загостреннях - це невчасне надання елементарної допомоги хворому. У більшості таких випадків просто нікого не виявляється поряд і нікому допомогти хворому.

Головний принцип надання екстреної кардіологічної допомоги - повернути серцевому м`язу нормальний ритм і таким чином стимулювати механізм регулювання діяльності серцево-судинної системи. Дуже важливо не втратити свідомість із-за недостатньої оксигенизации (простіше кажучи, недостатнього забезпечення киснем мозку). Остаточне порушення серцевого ритму і кровопостачання як самого серця, так і мозку приведе до смерті. Як же людина може допомогти собі в такій ситуації?

Отже, головне відразу, не втрачаючи часу, почати голосно кашляти. Якщо у вас виник різкий біль у області серця і лівого плеча, порушення серцевого ритму, утруднене дихання, то відразу ж, не замислюючись про причини, не намагаючись згадати, які ліки треба в даній ситуації приймати, не намагаючись когось кликати або дзвонити, просто пригадайте цю пораду і починайте голосно кашляти. Тому що буквально через декілька секунд ви можете знепритомніти і вас вже більше ні що не врятує. Пройдіть через гостру фазу нападу, а вже потім телефонуйте в швидку, приймайте ліки, кличте сусідів і т.д. Глибокий вдих, досить різкий кашель - ось ваш порятунок в даній ситуації. Активне дихання забезпечить насичення киснем, різке скорочення легенів забезпечить масаж серцевого м`яза. Кашляти треба поки не пройде гостра фаза нападу. Таким чином, ви не втратите свідомість і зможете прийняти подальші міри (прийняти ліки, подзвонити і т.д.)