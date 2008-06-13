Створено пластир, який рятує від шлункових розладів

Американські вчені створили натільний пластир, просотаний особливим розчином, який допоможе уникнути шлункових розладів.

Новий пластир, за словами вчених, містить спеціальний розчин з токсинами, що їх виробляють кишкові бактерії. Пластир треба наклеїти на шкіру, і тоді лікувальна речовина потрапляє в організм людини й допомагає імунній системі швидше впоратися з нездужанням.

Результати дослідження на добровольцях у США, показують, що ефективність такого пластиру в боротьбі з бігункою (діареєю) становить 75%. А ті 25%, яким налипка не допомогла, позбулися від недуги набагато швидше, ніж звичайно.

BBCrussian.com