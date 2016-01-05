Станції стільникового зв'язку виключено зі списку об'єктів підвищеної небезпеки
15:48, 05 січня 2016Країна
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Кабінет міністрів України виключив базові станції систем стільникового зв'язку з переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, повідомляється в розпорядженні уряду №1160.
REUTERS
Також, згідно з постановою, Кабмін виключив зі списку цифрові радіорелейні станції.
Як повідомляв УНІАН, Державна служба спецзв'язку і телекомунікацій влітку 2015 року ініціювала виключення цифрових радіорелейних станцій та базових станцій систем стільникового зв'язку зі списку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.
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