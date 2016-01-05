Станції стільникового зв'язку виключено зі списку об'єктів підвищеної небезпеки

Також, згідно з постановою, Кабмін виключив зі списку цифрові радіорелейні станції.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба спецзв'язку і телекомунікацій влітку 2015 року ініціювала виключення цифрових радіорелейних станцій та базових станцій систем стільникового зв'язку зі списку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.