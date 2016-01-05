Кабмін затвердив порядок ввезення і постачання звільнених від сплати ПДВ медикаментів

Про це повідомляється в розпорядженні уряду №1153, опублікованому на веб-порталі Кабміну.

Згідно з постановою, підприємства та організації, які планують ввезення медикаментів, подають до Міністерства охорони здоров'я протягом 10 робочих днів заяву про видачу довідки, що підтверджує ввезення лікарських засобів на територію України, засвідчену копію зовнішньоекономічного договору, завірені копії сертифікатів якості та ряд інших документів. Міністерство, в свою чергу, видає підприємству довідку, що підтверджує ввезення медикаментів на митну територію України або ж, в іншому випадку, надсилає відмову в письмовій формі.

Читайте такожЦіни на медикаменти в Україні в 2-3 рази вище, ніж у Європі

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року Кабінет міністрів затвердив розпорядження №804 про зміну порядку здійснення державного контролю якості медикаментів, які поставляються на територію України.