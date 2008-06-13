Програма боротьби з ВІЛ/СНІД на 2009-2013 р.р. визнана найповнішою

11:14, 13 червня 2008
Країна
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Князевич виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН зі звітом щодо стану подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні, про це повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ.

Проінформувавши про всі аспекти зазначеної проблеми, Василь Князевич наголосив, що Україна сьогодні докладає значних зусиль щодо стримування поширення епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу за підтримки міжнародної спільноти. Завдяки цим зусиллям в 2007р. вперше намітилися ознаки, які подають надію, що Україні вдається знизити темпи поширення цієї епідемії.

Глава МОЗ України провів низку зустрічей високого рівня в рамках роботи асамблеї.

Під час спілкування із спеціальним посланником Генерального секретаря ООН з питань боротьби з ВІЛ/СНІД у Східній Європі Л.Каллінгсом було наголошено, що звіт України за 2006-2007 р.р. щодо виконання зобов’язань Декларації Генеральної асамблеї ООН про боротьбу з ВІЛ/СНІД визнано найкращим та найбільш якісним серед представлених ООН. Крім того, Національна програма боротьби з ВІЛ/СНІД на 2009-2013 р.р. визнана найбільш всеохоплюючою та повною в порівнянні з п’ятьма попередніми. Міжнародною спільнотою також схвалюється та підтримується відновлення роботи відповідної Національної ради при Кабінеті міністрів України.

Актуальним питанням підготовки до чемпіонату з футболу “Євро-2012” була присвячена зустріч з Федеральним міністром охорони здоров’я ФРН Улою Шмідт та Державним секретарем Федерального міністерства охорони здоров’я ФРН Клаусом Шрьодером. Сторонами обговорено також питання партнерства України в галузі боротьби з ВІЛ/СНІД з ФРН та Польщею стосовно зниження цін на АРВ-препарати. Вкрай важливим для України залишається питання доступу до донорських реєстрів стовбурових клітин ФРН та допомоги в організації трансплантацій кісткового мозку.

Більш детальну інформацію за підсумками візиту буде оприлюднено після повернення Міністра охорони здоров’я України Василя Князевича зі Сполучених Штатів.

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