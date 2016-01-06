Як правильно вийти з Різдвяного посту

Як розповів УНІАН лікар-дієтолог Борис Скачко, умови для перетравлення білків рослинного та тваринного походження дещо відрізняються. Тому перші дні виходу з православного посту необхідно вживати найбезпечніші білкові продукти харчування тваринного походження, які легко перетравлюються. Це кисломолочні продукти (кефір, кисле молоко, сир), яйця, біла риба. Останню перед вживанням необхідно щедро обробити лимонним соком, який певною мірою замінить соляну кислоту шлункового соку. Замість лимонного соку можна використовувати сік ягід брусниці, журавлини, які, крім поліпшення перетравлювання білків, допомагають виводити з організму продукти розщеплення білків через нирки, а також володіючи протимікробною активністю допомагають пригнічувати патогенну мікрофлору кишечнику.

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Коли вводити в раціон білкові продукти. У слов'ян існує формула здоров'я: "Сніданок з'їж сам, обідом поділися з друзями, а вечерю віддавай ворогам". Тобто продукти, що містять білки тваринного походження, необхідно вводити в першу половину доби.

Як підсилити секрецію шлункового соку. Для цього перед вживанням їжі тваринного походження повинен бути апетит. Якщо апетиту немає, то обмін білків в організмі починається з самого початку. Для посилення апетиту необхідно приймати аперитиви: слабкий алкоголь, солоні і пряні рідкі приправи, розсіл, міцні овочеві відвари, м'ясні бульйони. Ні в якому разі не варто використовувати в якості аперитиву салати, вінегрети і інші рослинні продукти, що поглинають і без того мізерні кількості шлункового соку. Якщо кількість шлункового соку буде недостатньою - білки дістануться патогенної мікрофлори, загостриться дисбактеріоз кишечника. Білки продуктів харчування почнуть використовувати патогенні мікроби, глисти і паразити. Оптимально, якщо видалення глистів і паразитів Ви провели до початку Православного посту. Інакше людині дістануться лише продукти гниття білків, які легко виявлять себе збільшенням набряків на обличчі, з'являться вранішні набряки під очима.

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Поступове розширення раціону харчування. Тільки через кілька днів нормального травлення можна розширювати асортимент продуктів тваринного походження. Тобто при відсутності здуття живота, бурчання, непостійних колькоподібного болю різної інтенсивності, відходження газів з запахом, порушення загального самопочуття і настрою, головного болю, порушень сну, збільшення набряку підшкірної клітковини на обличчі і т. п. Якщо будь-які прояви є - це значить, що не вдається повноцінно забезпечити видалення продуктів розпаду білків. І не тільки з'явиться сольовий діатез у нирках, але і буде відбуватися відкладення продуктів білкового обміну в простаті (хронічний простатит), матки (фіброміома), молочних залоз (мастопатія), щитовидної залози (вузловий токсичний зоб), суглоби (артрит, артроз, остеохондроз хребта).

Скільки використовувати білкових продуктів в одному прийомі їжі. Перші дні виходу з православного посту (Різдвяний, Великий піст) - не більше одного. Якщо хочете правильно вийти з Різдвяного або Великого посту - поспішайте повільно. Зірвати роботу травної системи дуже легко. Відновлення роботи шлунка, підшлункової залози - це праця. Причому - не одного дня. Згадайте себе на роботі відразу після тривалої відпустки? Почали активно та плідно працювати з першої хвилини?

Вживання ферментних препаратів протипоказано! Багато хто прагне поліпшити процес травлення за допомогою ферментних препаратів (ензибене, панкреатин, фестал, мезим форте, креон, дигестал тощо). І таким чином замість активації травної системи підставляють їй "милицю". Якою доведеться користуватися довічно. Який дурень буде працювати, якщо за нього всю роботу виконує хтось інший?