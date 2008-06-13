Фотовиставка для людей із вадами зору «Доторкнутися і побачити» представлена у Львові

В Італійському дворику Львівського історичного музею відбулася церемонія відкриття виставки Юрія БІЛАКА «Доторкнутися і побачити», адресованої людям із вадами зору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», «Доторкнутися і побачити» – перша в Україні фотовиставка для незрячих людей. Автором ідеї та фоторобіт виступив французький фотограф українського походження Ю.БІЛАК за підтримки Фонду Open Ukraine, Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» та Посольства Франції в Україні.

Виставку складають 30 «рельєфних фото» – репродукцій оригінальних фотографій із серії Ю.БІЛАКА «Українці». Поряд із кольоровим фото розміщено тактильний аналог – зроблений з полімеру прозорий та рельєфний файл. Кожну роботу супроводжує голосовий опис. Для створення цих описів були запрошені представники творчої та політичної еліти України – Катерина ЮЩЕНКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Володимир ГРИШКО, Ніна МАТВІЄНКО, Олег СКРИПКА, лідер гурту «Мандри» ФОМА, Олег ПІНЧУК, Ольга ГЕРАСИМ’ЮК, Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ, Ольга СУМСЬКА, Богдан БЕНЮК, Оксана БІЛОЗІР, Микола ВЕРЕСЕНЬ, Юрій МАКАРОВ та інші.

Виступаючи перед присутніми, Ю.БІЛАК розповів, що «разом із музейними фахівцями та незрячими людьми ми вигадували іншу мову, якою зрештою переклали мої фотографії». Ю.БІЛАК подякував всім, хто підтримав цей проект та озвучив фото.

Голова Верховної Ради України та засновник Фонду Open Ukraine Арсеній ЯЦЕНЮК зауважив, що підтримка цього проекту та участь в ньому багатьох відомих людей України є проявом соціальної шани до незрячих людей. «Озвучуючи ці фотографії, ми не просто читали текст – ми вклали в нього частку своєї душі, – сказав він. – Це було бажання донести до тих, хто не може бачити, наші думки, наші почуття».

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що наступним містом України, де демонструватиметься виставка «Доторкнутися і побачити», стане Донецьк. Він зазначив, що ця подія має великий резонанс в Україні, і виставка повинна побувати в усіх областях України. Також А.ЯЦЕНЮК висловив сподівання, що наступним кроком організаторів виставки стане її демонстрація за кордоном і зголосився озвучувати фотографії іншими мовами.

Учасникам і гостям презентації надіслала привітання Голова Наглядової ради Фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО. «Ця оригінальна та майстерно зроблена виставка привертає увагу суспільства до дуже важливої проблеми. Це проблема доступу всіх людей України з обмеженими можливостями, в тому числі незрячих та слабозорих, до мистецтва. Ми повинні не тільки голосно говорити про це, а й робити все можливе, аби такі люди мали доступ до освіти та культури. Україна має створити всі умови для того, щоб кожен її громадянин мав можливість доступу до найкращих надбань людства. Сподіваюся, що ця виставка залишить глибокий слід у вашому серці й у вашій душі, примусить вас ще раз задуматися над потребами тих, хто живе навколо нас, і зробити все, щоб їм допомогти», – йдеться у вітанні.

Вперше проект було презентовано в Українському домі в Києві. Окрім Львова, найближчим часом заплановано показати виставку в Донецьку, Чернігові, Харкові, інших містах України. Разом із фотовиставкою подорожує плакат із відбитками пальців тих, хто озвучував тактильні фото. В кінці туру плакат буде виставлено на благодійному аукціоні, на кошти від якого організатори планують придбати в Україну апарат для виготовлення тактильних відбитків.

Виставка проходитиме з 13 по 29 червня на третьому поверсі Львівського історичного музею.