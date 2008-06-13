У Донецьку відкрито перший в Україні центр гіпербаричної оксигенації

У Донецькій обласній клінічній лікарні профзахворювань відкрито перший в Україні центр гіпербаричної оксигенації.

Як передає кореспондент УНІАН, Центр оснащено унікальним устаткуванням для порятунку і лікування постраждалих на виробництві.

На урочистій церемонії відкриття голова облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО привітав присутніх із знаменною подією і наголосив, що цей "центр - перший, єдиний і кращий центр не тільки України".

"Над його створенням працювали білоруські, російські і українські фахівці. Говоритимемо, що це міжнародний проект, приклад міжнародної участі", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

"Ця клініка була споруджена спеціально, щоб використовувати досвід тутешніх фахівців з надання допомоги тим, хто одержав травми на виробництві", – додав він, наголосивши, що на вугільних, металургійних і хімічних підприємствах, яких в області чимало, ризик одержати травму дуже високий.

«Тут проходять курс відновлення і жертви аварії на ЧАЕС», - сказала голова ОДА.

В.ЛОГВИНЕНКО також запевнив, що регіональна влада "брала участь і братиме участь у фінансуванні цього центру і його проектів".

"За кожним роком ухвалюватиметься певне рішення, щодо наявності проектів з того чи іншого напряму", - відзначив він.

На завершення церемонії відкриття В.ЛОГВИНЕНКО від імені облдержадміністрації і обласної ради передав на потреби клініки профзахворювань головному лікарю Євгену ГЛАДЧУКУ два сертифікати по 50 тис. грн. кожний. За словами голови області, цими грішми керівництво лікарні має право розпоряджатися на свій розсуд, "але в рамках можливого використання бюджетних коштів".

Довідка УНІАН. "Обласна клінічна лікарня профзахворювань" відкрита в Донецьку в травні 1969 року. В даний час ця унікальна лікувально-профілактична установа, яка здійснює доступну висококваліфіковану спеціалізовану екстрену і планову допомогу, проводить реабілітацію 27 тис. інвалідів. У структурі лікарні функціонує стаціонар на 400 ліжок з консультативною поліклінікою на 400 відвідувань за зміну, яка здійснює лікарські прийоми за 17 спеціальностями. З 1986 року обласна клінічна лікарня профзахворювань забезпечує обстеження, лікування, соціально-психологічну реабілітацію і профорієнтацію постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи.