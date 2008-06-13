На Львівщині припинено діяльність мережі аптек, які незаконно продавали трамадол

12:05, 13 червня 2008
Країна
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Наркоділків затримано

У Львівській області оперативники припинили злочинну діяльність власників мережі аптек, які незаконно збували сильнодіючі та отруйні лікарські засоби.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, з’ясувалося, що упродовж 5 років з цього приводу вже тричі порушувались кримінальні справи, але злочинцям вдавалося уникати покарання.

Ще в 2007 році до Державної служби лікарських засобів було направлено подання на позбавлення ліцензії на право торгівлі лікарськими засобами власників мережі аптек, однак звідти надійшла відповідь, що порушення кримінальної справи та і навіть вирок суду за незаконну торгівлю трамадолом не є підставою для анулювання ліцензії. Тож дана мережа аптек продовжувала функціонувати.

Незважаючи на законодавчі проблеми, незаконну торгівлю трамадолом у Львові вдалося припинити. 5 червня цього року у ході проведення спеціальної операції працівники Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України затримали п’ятеро осіб - власників та працівників зазначеної вище мережі аптек. Під час проведення оперативних закупівель та 7 санкціонованих обшуків у зловмисників вилучено понад 10 тисяч доз сильнодіючих та отруйних лікарських препаратів, 51 тис. грн., 9 тис. доларів США, 2 тис. євро, отриманих від продажу трамадолу, накладено арешт на 11 квартир та 3 автомобілі. Навіть вилучені мобільні телефони у золотій оправі.

Наразі продовжуються заходи щодо документування злочинної діяльності цих наркоділків. Так, 11 червня при санкціонованому обшуку ще однієї квартири оперативники вилучили 54 тис. доз підконтрольних лікарських препаратів.

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