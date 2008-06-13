Сухі молочні суміші небезпечні для дітей

Біолог Керол Іверсен (Carol Iversen) з британського університету Nottingham Trent і її колеги виявили небезпечні бактерії в багатьох зразках дитячого харчування, виготовленого різними компаніями в семи європейських країнах, Південній Кореї, США і ЮАР.

Всього було досліджено 200 узятих довільно упаковок сухої молочної суміші, інших видів комбінованого сухого дитячого харчування. 20 порошків містили небезпечно високі рівні хвороботворних бактерій десятків різновидів, зокрема таких, що викликають менінгіт.

До речі, саме спалахи менінгіту в дитячих лікарнях Європи і США, при яких смертність досягала однієї третини від числа заражених (а ті, що вижили одержували пошкодження мозку), і подальше розслідування привели біологів до виробників дитячих сухих сумішей. Хоча офіційно жоден виробник не гарантує стерильність сумішей - багато медиків і батьки вважають, що це само собою розуміється. Але це не так.

Іверсен також провела досвід і з`ясувала, що при кімнатній температурі в розведеній суміші, готової до вживання, число хвороботворних бактерій подвоюється щопівгодини. У холодильнику - кожні 10 годин, що хоч і краще, але теж нічого хорошого малюкові не обіцяє. Це означає, що розводити порошок потрібно безпосередньо перед годуванням немовляти, і ніколи - наперед.

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