Українці розносять новий штам кору по всьому світу

«Індійська вакцина від кору була кращою з усіх наявних. Справа по вакцині на сьогодні припинена, тому що потрібно вивчити всі наслідки. Дану індійську вакцину від кору застосували для 340 млн. людей і випробували на найвищому рівні за участю Всесвітньої організації охорони здоров`я», - прокоментував сьогодні в Луганську ситуацію з вакциною від кору заступника міністра охорони здоров`я України Василь Лазоришинець.

За його словами, американську вакцину забракували, оскільки вона не відповідала вимогам. Вакцина індійського заводу виявилася найякіснішою, придатнішою до застосування. «Люди, що затверджують, що ця вакцина не підходить до нашого генотипу, абсолютно некомпетентні в цьому питанні, - заявив замміністра. – Вірус кору, з яким ми боремося сьогодні, – це гібрид американського і югославського штамів. МОЗ жалкує про те, що трапилося з Антоном Тищенком, сьогодні ще ведеться судове слідство. Попередній результат – смерть хлопчика не пов`язана з вакцинацією».

«Ми дослідили 217 історій хвороб тих, кого госпіталізували, і ускладнення, які стали причиною цього, трапилися у 0,076% з 113 тисяч провакцинованих. Ситуацію з вакцинацією використовували в політичних цілях. Адже ніхто так і не сказав, що в 2001 році від кору померло 11 дітей, і щороку гине 5-6 діток, - заявив В. Лазорішинец. – Вакцинація необхідна, ми повинні зрозуміти, що в багатьох країнах кір викоренили, але хвороба повертається. В Україні з`явився новий штам, який поширюють наші громадяни, виїжджаючи за межі країни. Виникла міжнародна ініціатива проведення вакцинації, щоб ми перестали бути нацією, яка завозить кір і краснуху у всі куточки світу».

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