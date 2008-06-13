Microsoft Україна и МОЗ України підписали меморандум

Компанія Microsoft Україна и Міністерство охорони здоров"я України підписали Меморандум про взаємопорозуміння. Церемонія підписання відбулася сьогодні в Києві. Як повідомив міністр охорони здоров"я України Василь Князевич, даний меморандум передбачає початок співпраці між МОЗ України і корпорацією Microsoft Україна щодо використання IT- технологій та досвіду корпорації Microsoft у сфері охорони здоров"я України.

В.Князевич також повідомив, що згідно з підписаним меморандумом МОЗ буде сприяти впровадженню сучасного ліцензійного програмного забезпечення у міністерстві, а також у всіх його структурних підрозділах, обласних та районних лікарнях, стосовно покращення консультаційно-діагностичної та стаціонарної допомоги. "Я впевнений, що впровадження інформаційних сучасних технологій покращить збереження медичних даних пацієнтів, оперативність обміну інформації, сприятиме зменшенню кількості лікарських помилок і стане важливою передумовою покращення якості медичних послуг для населення," - сказав він.

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