З Криму і районів АТО виїхало понад 1 млн осіб

Про це повідомляє міжнародний координаційний штаб Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Згідно з оперативною інформацією, з тимчасово окупованої території та районів проведення Антитерористичної операції до інших регіонів переселено 1 млн. 14 тис. 288 осіб , у тому числі з Донецької і Луганської областей 992 тис. 585 осіб, з Автономної Республіки Крим і міста Севастополь 21 тис. 703 особи , з яких 166 тис. 409 дітей та 499 тис. 555 інвалідів і осіб похилого віку», - зазначається в повідомленні.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено у Луганській (247 тис. 872 особи), Харківській (209 тис. 160 осіб), Донецькій (116 тис. 546 осіб), Дніпропетровській (86 тис. 669 осіб), Запорізькій (67 тис. 257 осіб), Київській (47 тис. 599 осіб) областях та у м. Києві (39 тис. 047 осіб).

Найменша кількість розселених у Тернопільській (2 тис. 727 осіб), Чернівецькій (2 тис. 757 ), Рівненській (3 тис. 406 ), Закарпатській (4 тис. 058 ), Івано-Франківській (4 тис. 068 ) та Волинській (4 тис. 502 ) областях.

«Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення внутрішньо переміщених осіб. На цей час визначено 664 об’єкти різної форми власності, в яких можливе розміщення 11 тис. 198 внутрішньо переміщених осіб», - йдеться в повідомленні.