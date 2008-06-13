Представники громадськості закликають українців здати кров для онкохворих дітей

З нагоди Всесвітнього дня донора крові, який буде відзначатись завтра, 14 червня, низка громадських організацій України звернулась до співвітчизників з закликом долучитись до участі в благодійній здачі крові для лікування онкохворих дітей.

З цим сьогодні на прес-конференції в УНІАН виступила представник Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Асоціація молодих донорів України” Марія ГАВАК. Крім неї у роботі прес-конференції взяли участь президент Благодійної організації Фонд допомоги онкохворим дітям “Краб” Лариса ЛАВРЕНЮК та ведуча популярного телешоу “Картата потата” Даша МАЛАХОВА.

М.ГАВАК наголосила, що метою сьогоднішнього заходу є привернути увагу до теми добровільного донорства крові і заохотити більшу кількість людей до того, щоб стати регулярними донорами.

За її інформацією, сьогодні в Україні ситуація з донорською кров’ю невтішна: за останні 20 років загальна кількість донорів зменшилась більш ніж удвічі (у 1991 р – 1 млн. 464 тис. чоловік, у 2006 р – 657,3 тис. чоловік). Це у свою чергу створило надзвичайно напружену ситуацію з забезпеченням безоплатними донорами крові онкохворих діток, які нерідко опиняються в критичному стані лише через те, що не можливо знайти чергову порцію крові.

За даними Асоціації, в Україні щороку діагностують онкозахворювання у 1,5 тис. дітей. Найчастіше виявляють лейкози, злоякісні пухлини та лімфоми. Вливання крові – є одним з видів терапії при лікуванні онкозахворювань. Введення дитині дози крові здорової людини дає імпульс до вироблення в її організмі клітин, необхідних для подолання захворювання. Кількість введень крові в різних випадках різна: воно може бути разовим, а можливо - від 3 до 5 разів.

Як поінформувала присутня на прес-конференції спеціаліст з питань донорства крові Асоціації молодих донорів України Людмила ПЕЛИХ, в Києві, зокрема, кров для цих дітей можна здати в міському Центрі крові, в лікарні “Охматдит”, Інституті раку, Обласному онкогематологічному цетрі та Київській міській клінічній лікарні, що на вул. Верховинній. Хоча зазвичай донором може стати людина віком від 18 років і крайній вік не обмежений, все ж для лікування дітей з онологічними захворюваннями, необхідні донори віком 20-45 років, оскільки в цьому віці кров частіше обновлюється і є більш придатна для переливання. Спеціаліст зазначила, що кожен донор обов’язково проходить кваліфіковане обстеження безпосередньо перед здачею крові. Л.ПЕЛИХ підкреслила, що виключається можливість зараження чим-небудь людини-донора при здачі крові, оскільки в центрах переливання використовується одноразове стерильне обладнання. Вона також зауважила, що донорство є корисним для організму людини, оскільки це призводить до оновлення його крові та організму. За даними лікарів, повне відновлення крові після здачі відбувається через 2 місяці, таким чином людина може здавати кров 5 разів на рік.

Як поінформували учасники прес-конференції, нині кожна громадська організація, яка займається питаннями донорства, має свої бази з постійними донорами, але їх замало. Д.МАЛАХОВА, яка є благодійним донором вже протягом 10 років, підкреслила, що девіз Всесвітнього дня донора крові – 2008 – “Віддаючи кров регулярно”. На її переконання, для сучасної людини здавання крові, як безпосередньої допомоги хворим - “дуже сучасний спосіб бути кращим в сьогоденні”.