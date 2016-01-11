Гідрометцентр оголосив штормове попередження по всій Україні

В Україні на сьогодні, 11 січня, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

«Вдень 11 січня в Україні місцями ожеледь, в більшості областей Лівобережжя місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, вночі на Закарпатті та в Карпатах сильні опади, переважно дощ», - йдеться в повідомленні.

На дорогах України місцями ожеледиця, в західних і південних областях місцями туман. На сході країни та в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с, відзначили в гідрометцентрі.

Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що у високогір'ї Івано-Франківської області очікується III (підвищений) ступінь лавинної небезпеки (з V ступенів за міжнародною шкалою).