З початку року пунктами обігріву скористалися близько 36 тис. осіб
З метою запобігання випадків переохолодження та обмороження людей в період похолодання в Україні було розгорнуто близько 3 тис. 300 пунктів обігріву.
З початку року пунктами обігріву скористалися близько 36 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.
За його словами, з метою запобігання випадків переохолодження та обмороження людей в період похолодання в Україні було розгорнуто близько 3 тис. 300 пунктів обігріву.
"Надана допомога близько 36 тис. громадян", - сказав Демчук.
У зазначених пунктах цілодобово чергують представники місцевих органів влади, Товариства Червоного Хреста і рятувальники. В ці пункти обігріву можна звернутися в будь-який час.
ДСНС проводить серед громадян роз'яснювальну роботу щодо пунктів обігріву.