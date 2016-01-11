З початку року пунктами обігріву скористалися близько 36 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.

За його словами, з метою запобігання випадків переохолодження та обмороження людей в період похолодання в Україні було розгорнуто близько 3 тис. 300 пунктів обігріву.

"Надана допомога близько 36 тис. громадян", - сказав Демчук.

У зазначених пунктах цілодобово чергують представники місцевих органів влади, Товариства Червоного Хреста і рятувальники. В ці пункти обігріву можна звернутися в будь-який час.

ДСНС проводить серед громадян роз'яснювальну роботу щодо пунктів обігріву.