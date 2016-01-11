Через переохолодження у лікарнях України померли 5 людей - МОЗ

Про це повідомили УНІАН в Українському науково-практичному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України.

За допомогою до лікувальних закладів України з переохолодженням та обмороженнями звернулися 653 людини, з них госпіталізовано 547, померло 5 осіб.