Дві третини українців пережили стрес - дослідження

Такі дані опитування, проведеного соціологами КМІС (Київського міжнародного інституту соціології) у грудні минулого року, пише BBCUkrainian.com.

Порівняно з попереднім 2014 роком, число українців, які скаржилися на стрес, дещо зросло - з 62% до 64%.

Для порівняння, у 2013 році лише 49% українських громадян визнавали існування стресових ситуацій.

Читайте такожЗапальні процеси провокують розвиток депресії - дослідження

Головною причиною стресу більшість жінок назвали важку хворобу близької людини, а більшість чоловіків - втрату роботи і вимушене безробіття.

Як сказано в прес-повідомленні КМІС, порівняно з 2014 роком дещо зменшилося число людей, які пережили стрес унаслідок обстрілів і бомбардувань - із 7% до 6%, однак зміна незначна.

У 2015 році українці найчастіше переживали дев'ять видів стресових ситуацій:

Важку хворобу близьких - 14%

Відчували свою безпорадність 13%

Пережили важку хворобу та операцію 11%

Втратили роботу 9% опитаних

Пережили смерть близьких 9%

Втратили віру в людей 9%

Втратили віру у власні сили 7%

Опинилися без засобів до існування 7%

Пережили бомбардування й обстріли 6%

Соціологи відзначають, що жінки більше за чоловіків переживали стрес: серед опитаних чоловіків 59% визнали стрес, а серед жінок таких було 68%.

Читайте такожНещасні люди живуть стільки ж, скільки і щасливі

Найбільше стресових ситуацій пережили жителі Сходу (74%), де головною причиною стресу були збройні дії (27%) і відчуття безпорадності (17%).

На Заході 67% учасників опитування заявляли про стрес, а в Південному і Центральному регіонах – по 59%.

У Західному регіоні відчувають безпорадність 13% опитаних, у Південному – 12%, у Центральному – 10%.

У Східному регіоні також більше тих, хто втратив віру у власні сили (14%); у Західному регіоні так відповіли 7%, у Центральному – 5%, у Південному – 3%.

У Західному регіоні більше тих, хто пережив смерть близьких (12,7%). У Східному регіоні так відповіли 5%, у Південному – 11%, у Центральному – 8%

У Західному регіоні також більше тих, хто втратив роботу (12%). У Східному регіоні так відповіли 9%, у Південному – 9%, у Центральному – 8%

12% опитаних у Західному та Східному регіоні відзначили, що втратили віру в людей та зіштовхнулися з підлістю; у Південному регіоні цю стресову ситуацію пережили 5%, у Центральному – 6% опитаних.

У Східному регіоні значно більше тих, хто опинився без засобів до існування (12%), у Південному регіоні так відповіли 7%, у Західному – 5%, у Центральному – 4%.

Примітка:Опитування КМІС було проведене протягом 2–11 грудня 2015 року. Методом інтерв'ю опитано 2022 респонденти віком 18 та старші, що мешкають в усіх областях України (включно з Києвом), окрім автономної республіки Крим. У Луганській області опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною, у Донецькій області дослідження проводилося на територіях, що контролюються Україною, і на територіях, що не контролюються Україною.

Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.