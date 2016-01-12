Розвиток багатоклітинного життя став можливим завдяки одній мутації - вчені

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на The Washington Post. До такого висновку прийшли вчені з Орегонського університету в США, що вивчали одноклітинних еукаріотів під назвою хоанофлагелати (комірцеві джгутиконосці). "Це було шоком, - сказав виданню один із співавторів відкриття біохімік Кен Прехода. - Якби ви запитали будь-якої людини в нашій команді, допускають вони, що за все це відповідає одна мутація, вам би відповіли, що це неможливо".

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Насправді, як пояснює газета, мутація була необхідною, але не достатньою. Тобто сама по собі вона не могла б забезпечити стрибок у розвитку від найпростіших до багатоклітинних організмів, але без неї такий стрибок не міг би статися. І тепер, згідно публікації, вона присутня "в геномах всіх тварин та їхніх близьких одноклітинних родичів", включаючи еукаріоти - живі організми, клітини яких містять ядро.

Суть мутації, за словами The Washington Post, полягала в перепрограмуванні протеїнів певного типу. Ті спочатку виконували функції ферментів, що прискорюють хімічні реакції в клітинах, а стали, за сучасною термінологією, "доменами взаємодії". Тобто вони набули здатності комунікації та отримали зв'язки з іншими протеїнами, що надалі і проклало шлях до об'єднання клітин в складні системи.

"Будь-які подальші приклади клітинної взаємодії - від трилобітів 500 млн років тому до динозаврів, шерстистих мамонтів і нас з вами, - ймовірно, покладалися на цю чи іншу таку ж мутацію", - пише газета. Звіт про роботу опублікований в мережевому науковому виданні eLife.