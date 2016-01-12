В Украине от осложнений в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерли 25 человек

В Украине с начала эпидемиологического сезона, с 1 октября 2015 года по 10 января текущего года, от осложнений в результате заболевания гриппом и ОРВИ умерли 25 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщила руководитель государственного учреждения «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний Минздрава» Любовь Некрасова.

По ее словам, в Одесской области за этот период умерли 15 человек, в Винницкой - семь, в Харьковской - один, в Киевской - два. В их числе - пятилетний ребенок, 23 человека в возрасте от 30 до 64 лет и 65-летний человек.

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