У 2016 році всі ліки в Україні закуповуватимуться через міжнародні організації

11:00, 13 січня 2016
Країна
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Кабінет міністрів України доручив Міністерству охорони здоров'я проводити всі закупівлі лікарських засобів, медичних виробів і пов'язаних з цим послуг в 2016 році через міжнародні спеціалізовані організації.

REUTERS

Про це сказано в розпорядженні уряду №1396-р, опублікованому на сайті Кабміну.

«Міністерству охорони здоров'я в 2016 році забезпечити в повному обсязі здійснення закупівель лікарських засобів, медичних виробів і пов'язаних з цим послуг за рахунок коштів державного бюджету із залученням спеціалізованих організацій, що здійснюють закупівлі», - йдеться в постанові.

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У коментарі прес-служби МОЗ зазначається, що таке рішення дасть змогу зменшити корупційні ризики під час проведення тендерних процедур, вчасно і без затягувань проводити закупівлі, а також забезпечити населення необхідними й якісними лікарськими засобами та вакцинами.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон, що визначає порядок здійснення державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів, а також встановлює спрощений порядок державної реєстрації цих лікарських засобів. Зокрема, передбачено механізм залучення спеціалізованих міжнародних організацій, які здійснюють закупівлі, до закупівель лікарських засобів.

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