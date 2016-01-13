Чи була сальмонела в яйцях, які Україна постачала в Ізраїль

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держветфітослужби.

«Олександр Вержиховський (заступник голови Держветфітослужби – УНІАН) і Володимир Лапа їдуть в Ізраїль і безпосередньо будуть говорити з усіма компетентними органами, які мають відношення до цієї ситуації», - сказали в прес-службі.

У відомстві зазначили, що в ході зустрічі обговорюватимуться тимчасове припинення постачання курячого яйця з України у зв'язку з підозрами на наявність бактерії сальмонели в продукції і шляхи вирішення проблеми.

У Держветфітослужбі також зазначили, що на сьогоднішній день яйця в Ізраїль експортує лише один український виробник. Відомство проводить власні лабораторні дослідження на цьому підприємстві.

«Зверніть увагу, що мова йде не про достовірну наявність цього збудника, а про імовірну. Тому зараз українська сторона проводить дослідження на цьому підприємстві, яке здійснює експорт харчового яйця в Ізраїль. Результатів ще немає, про них буде повідомлено окремо», - сказали в прес-службі.

У Держветфітослужбі відзначили, що результати дослідження можуть бути отримані до кінця тижня.

Дозвіл на постачання яєць в Ізраїль отримали два українські виробники: агрохолдинг «Авангард» Березанська птахофабрика. Представник Березанської птахофабрики в коментарі УНІАН повідомив, що компанія не постачає яйця в Ізраїль з листопада. У прес-службі «Авангарду» повідомили, що проведені ізраїльськими партнерами лабораторні дослідження не виявили бактерії сальмонели в продукції компанії.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило постачання яєць українського виробництва з 6 січня у зв'язку з підозрами щодо бактерії сальмонели в продукції. Експорт призупинено на час проведення необхідних досліджень.