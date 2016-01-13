Кому найбільше загрожує небезпечний вірус грипу

Як підкреслює головний позаштатний інфекціоніст МОЗ України Ольга Голубовська, особливо небезпечним грип є для представників груп ризику – це діти до 5 років (особливо – діти до 2 років), вагітні жінки, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на діабет, хворі на хронічні серцево-судинні захворювання, хворі на хронічні захворювання легенів, люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями, а також професійні групи ризику - медичні працівники, вчителі й вихователі, продавці, водії громадського транспорту, усі, хто працює в багатолюдних місцях.

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"В Україні є на сьогодні засоби специфічної терапії проти грипу, але ефективні вони лише в перші 48 годин захворювання. Тому у разі появи небезпечних симптомів – значне підвищення температури тіла більше 38°С, головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, кашель, нежить, закладання носа – представники груп ризику мають обов’язково звернутися до лікувального закладу, пройти обстеження та при необхідності отримати лікування протягом двох діб з часу появи симптомів грипу. Вагітні жінки мають викликати свого лікуючого лікаря або сімейного лікаря телефоном. Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво зменшує шанс одужати без ускладнень, а часто – вижити", - зазначила Голубовська

Згідно з рекомендаціями ВООЗ належний рівень охоплення щепленнями проти грипу повинен бути не меншим 75 % серед груп медичного та професійного ризику.