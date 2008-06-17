Дефіцит вітаміну D збільшує ризик серцевого нападу у чоловіків

Низькі рівні вітаміну D збільшують ризик серцевого нападу у чоловіків. Американські кардіологи зі школи охорони здоров’я Гарварду і жіночої лікарні Бріема в Бостоні проаналізували медичні звіти і зразки крові 454 чоловіків у віці 40-75 років, які перенесли серцевий напад і мали діагноз серцевої хвороби, і порівняли результати з даними 900 здорових чоловіків. Був знайдений зв’язок між дефіцитом вітаміну D і високим рівнем серцевого нападу.

Після додаткового аналізу сімейної історії інфаркту міокарда, індексу маси тіла, вживання алкоголю, фізичної діяльності, наявності діабету і гіпертонії, етнічної приналежності, місця проживання, кількості холестерину і рівня тригліцеридів, виявлена асоціація залишалася досить сильною. Також нестача корисної речовини приводила до збільшення показника смертності серед чоловіків з причини сердечних порушень.

Джерелом вітаміну D є й риб`ячий жир, особливо трісковий.

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