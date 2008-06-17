Дієтологи назвали головні помилки людей, які бажають схуднути

Американський дієтолог Джейн Кирбі, автор бестселера "Дієта для ідіотів", назвала головні помилки, яких припускаються люди, охочі схуднути.

Найголовніша помилка, на її думку, - уявлення про те, що існують диво-дієти, здатні дати феноменальний результат.

Помилка номер два: люди, що дотримуються тієї або іншої дієти, перестають підраховувати калорійність з`їденого ними.

Помилка номер три: люди їдять дуже мало і цим завдають серйозних збитків своєму здоров`ю.

Помилка номер чотири: люди чекають занадто багато від тієї або іншої дієти.

Помилка номер п`ять: люди на дієті відмовляються від занять фізкультурою і спортом.

омилка номер шість: люди на дієті не замислюються про те, яким чином вони переходитимуть на нормальний режим харчування.

У свою чергу психолог Джеффрі Уїлберт, автор книги "Ставлення до жиру", зібрав колекцію найбільш розповсюджених міфів про дієти. До міфів, наприклад, відносяться думки про те, що можна скинути 30 кілограмів ваги за 30 днів, що жир і вуглеводи шкідливі для здоров`я, що схуднути можна тільки голодуючи, що не можна їсти після шести годин вечора, що салати завжди корисні для здоров`я, що існують ефективні пігулки, що сприяють схудненню і ін.

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