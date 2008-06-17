У Полтаві новонародженим не роблять протитуберкульозне щеплення

У Полтаві через відсутність вакцини вже третій місяць новонародженим не роблять щеплення проти туберкульозу

Про це УНІАН повідомила завідувачка епідеміологічного відділення Полтавської міської санепідемстанції Марія КАТЕРИНЧУК.

“Зазвичай щеплення проти туберкульозу дітям роблять на 3-7 день після народження, доки в їхньому організмі відсутні антитіла. Бо імунітет проти туберкульозу спадково не передається. Останні 4-5 років Полтава одержувала препарат централізовано. Замовляли його в науково-виробничому товаристві “Укрвак”. У середньому на рік робили по 3,5 тисячі щеплень. Вакцину замовляли наприкінці року. У 2007-у міська СЕС також зробила замовлення на вакцину, яку досі не одержала”, - сказала М.КАТЕРИНЧУК.