У Збройних силах України введено стандарт НАТО з медичної евакуації

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на заступника міністра оборони Юрія Гусєва.

За його словами, цей стандарт призначений для застосування ЗСУ під час участі у спільних операціях з країнами-членами НАТО та визначає основні поняття щодо процедур медичної евакуації та їхні види у країнах Альянсу. Стандарт надає змогу в подальшому розробляти надійні та витратно ефективні системи евакуації, включаючи аеромедичну.

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"На сьогоднішній день у Збройних силах України вже впроваджено 65 стандартів НАТО. Програмою Міноборони з військової стандартизації на 2016-2018 роки передбачено розроблення ще понад 70 стандартів, серед яких найважливішими є бойові статути Сухопутних військ і настанови з підготовки та застосування військ, спрямовані на підвищення рівня взаємосумісності Збройних сил України з країнами-членами НАТО", - сказав Гусєв.

Військовий стандарт «Спільна об’єднана доктрина з медичної евакуації», який розроблено на основі стандарту НАТО STANAG 2546 - AJMedP-2, затверджено наказом начальника Центрального управління метрології і стандартизації ЗСУ Озброєння ЗСУ.