Клінічні симптоми грипу

В Україні спостерігається значне підвищення рівня захворюваності на грип, близьке до епідемічного. Епідемічний сезон грипу триває орієнтовно з вересня-жовтня по березень-квітень кожного року. В цей час є найбільший ризик заразитися смертельно небезпечним недугом.

Як можна заразитися вірусом грипу? Від іншої хворої людини повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті (знаходження на відстані близько 2-х метрів).

Клінічні ознаки грипу:

- підвищення температури тіла – різке підвищення температури тіла більше 38°С без інших супроводжуючих симптомів вже може свідчити про появу грипу;

- головний біль,

- біль у м'язах, біль у горлі;

- кашель, нежить;

- закладення носа;

- в окремих випадках — блювота і понос.

Особливо небезпечним грип є для представників груп ризику - це:

- діти до 5 років (особливо – діти до 2 років);

- вагітні жінки;

- люди віком від 65 років;

- люди з надмірною вагою;

- хворі на діабет;

- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;

- хворі на хронічні захворювання легенів;

- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями.

Професійні групи ризику:

- медичні працівники;

- вчителі й вихователі;

- продавці;

- водії громадського транспорту;

- усі, хто працює в багатолюдних місцях.

У разі появи небезпечних симптомів усім, а особливо представникам груп ризику, потрібно обов’язково звернутися до лікувального закладу, пройти обстеження та при необхідності отримати лікування протягом перших двох діб з часу появи симптомів грипу. Вагітні жінки мають викликати свого лікуючого лікаря або сімейного лікаря телефоном.