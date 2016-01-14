Клінічні симптоми грипу
МОЗ України наголошує на необхідності дотримання заходів задля попередження зараження грипом та у разі захворювання.
В Україні спостерігається значне підвищення рівня захворюваності на грип, близьке до епідемічного. Епідемічний сезон грипу триває орієнтовно з вересня-жовтня по березень-квітень кожного року. В цей час є найбільший ризик заразитися смертельно небезпечним недугом.
Як можна заразитися вірусом грипу? Від іншої хворої людини повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки по повітрю переносяться від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), при тісному контакті (знаходження на відстані близько 2-х метрів).
Клінічні ознаки грипу:
- підвищення температури тіла – різке підвищення температури тіла більше 38°С без інших супроводжуючих симптомів вже може свідчити про появу грипу;
- головний біль,
- біль у м'язах, біль у горлі;
- кашель, нежить;
- закладення носа;
- в окремих випадках — блювота і понос.
Особливо небезпечним грип є для представників груп ризику - це:
- діти до 5 років (особливо – діти до 2 років);
- вагітні жінки;
- люди віком від 65 років;
- люди з надмірною вагою;
- хворі на діабет;
- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;
- хворі на хронічні захворювання легенів;
- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями.
Професійні групи ризику:
- медичні працівники;
- вчителі й вихователі;
- продавці;
- водії громадського транспорту;
- усі, хто працює в багатолюдних місцях.
У разі появи небезпечних симптомів усім, а особливо представникам груп ризику, потрібно обов’язково звернутися до лікувального закладу, пройти обстеження та при необхідності отримати лікування протягом перших двох діб з часу появи симптомів грипу. Вагітні жінки мають викликати свого лікуючого лікаря або сімейного лікаря телефоном.