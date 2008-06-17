Удари, вивихи і переломи – що з ними робити?

Літо – це сезон, коли багатьох тягне в подорож. Досить часто в подорожі може трапитися непередбачене, і ви одержите травму. Добре, якщо в групі є медичний працівник. А якщо немає, то ви повинні зуміти допомогти собі самі.

Удари виникають тоді, коли відбуваються м`язові кровотечі.До симптомів можна віднести наступне: місце на дотик тверде, рухливість пошкодженої кінцівки обмежена, відчувається біль, уражене місце припухає, крововилив.

Перша допомога при ударі: намочити в прохолодній воді рушник, після чого, покласти пошкоджену кінцівку вище і обгорнути рушником. Але не варто думати, що на цьому лікування можна закінчити. Обов`язково зверніться до лікаревя.

Вивихи виникають, коли вивихнуті зв`язки і тканини навколо суглоба, або при розтягуванні цих тканин. При вивихах суглоб розпухає, болить і червоніє.

Для того, щоб рухати кінцівкою, необхідно прикласти чималі зусилля. Допомога при вивиху повинна бути такою: пошкоджену кінцівку слід покласти повище. Пам`ятайте про те, що суглобу потрібний спокій. Зменшити припухлість і біль допоможе помірний холод. Але не варто використовувати лід. Сильне пониження температури протипоказане.

Краще обгорнути хворе місце змоченою в холодній воді серветкою. Після того, як біль трохи відпустить, слід звернутися до лікаря за кваліфікованою допомогою.

Переломи можуть викликати кровотечі і пошкодити нервові закінчення. Симптомами перелому є: сильний біль, неприродне положення пошкодженої кінцівки, відкрита рана або крововилив (може не бути).

Для того, щоб зняти шок, який часто буває при переломах, необхідно лягти під ковдру і трохи заспокоїтися. За цей час сильний біль дещо вщухне і ви звикнете до нього. Якщо є можливість прийняти знеболювальний препарат, не турбуючи при цьому пошкоджену кінцівку, то це необхідно зробити. Якщо є відкриті рани, то їх слід прикрити компресом і забинтувати.

При пошкодженні ноги її необхідно закутати в ковдру в такому положенні, в якому вона знаходиться, а при переломі руки її потрібно притримувати іншою рукою і негайною телефонувати в «швидку».