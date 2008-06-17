В Єгипті людині пересадили обличчя

У Єгипті успішно проведена третя в світі операція по пересадці обличчя, повідомила газета "Аль-Ахрам". Хірурги з Національного інституту проблем онкології пересадили обличчя 5-річній єгипетській дівчинці, яка хворіє на рак шкіри. Як повідомляється, вперше в світовій практиці як донор був використаний трасплантант, наданий живою людиною - матір`ю юної пацієнтки.

Перша в історії успішна операція по пересадці обличчя була проведена у Франції в 2005 році. Тоді нової зовнішності набула жінка, обличчя якої було знівечене укусами собаки.

У 2006 році в Китаї обличчя було пересаджене мисливцеві, який постраждав від нападу ведмедя.

itar-tass.com