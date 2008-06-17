У Вінниці презентовано герб медичної галузі міста

У Вінниці до Дня медичного працівника, який відзначався 15 червня, презентовано герб медичної галузі міста.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, управління охорони здоров`я презентувало герб медичної галузі міста Вінниці, на якому розміщені герб міста, символ медичної галузі, символіка міста Вінниці та портрет визначного хірурга Миколи Пирогова. Відтепер він буде розміщуватися на всіх офіційних документах міського управління охорони здоров`я.

Крім того, напередодні Дня медичного працівника, у МПМ «Зоря» лікарів та ветеранів медичної галузі вітали представники обласної та міської влади, медичної профспілки, а творчі колективи організували святковий концерт. Вихованців дитячого садочка № 17 зробили постановку урочистого засідання уряду.

Начальник міського управління охорони здоров`я Тамара Васильчук побажала працівникам медичної галузі, аби добро, яке вони роблять, вернулося сторицею, а клятва Гіппократа ніколи не була обтяжливим обов`язком.

Також за здобутки у своїй професії медики міста були нагороджені грамотами та преміями.