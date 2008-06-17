У Луцьку на випускних спиртного не буде

Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова Богдан ШИБА, повідомили УНІАН у прес-службі мерії.

У розпорядженні зазначено, що в зв`язку з проведенням у навчальних закладах міста випускних вечорів та з метою зменшення ризику виникнення порушень норм громадського порядку під час святкування - 27 червня - торгівлю алкогольними напоями в магазинах, розташованих на вулицях Лесі Українки, Винниченка, Шопена, проспекті Волі заборонено.

Луцькому міському відділу УМВС України у Волинській області доручено забезпечити посилене чергування працівників міліції в місцях масового відпочинку.

Мер наголосив, що вже з цього тижня загалом розпочинається перевірка закладів щодо продажу алкоголю неповнолітнім. Працівників, які порушуватимуть закон, буде притягнуто до відповідальності. Крім того, міський голова зазначив, що звертатиметься до податкових органів, щоб ті «прискіпливо ставилися до тих підприємців та підприємств, де мали місце факти продажу алкоголю неповнолітнім».

Також Б.ШИБА звернувся до міського Управління освіти щодо проведення загальноміських батьківських зборів про недопущення продажу алкоголю неповнолітнім, причому не тільки під час випускних вечорів, а й загалом у вечірній час. «Ця ситуацію потребує жорстокого контролю і з боку батьків, і вчителів, і органів місцевого самоврядування», - резюмував міський голова.