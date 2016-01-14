Порошенко назвав реформу охорони здоров'я ключовою на 2016 рік

Президент України Петро Порошенко назвав податкову реформу і реформу охорони здоров'я ключовими на 2016 рік.

Про це він сказав у ході своєї першої у поточному році прес-конференції.

«Пріоритети на 2016 рік: податкова реформа, особливо в частині адміністрування, і реформа охорони здоров'я. Досить дурити людей про існування безкоштовної медицини», - сказав Порошенко.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також заявляв, що серед пріоритетних завдань на 2016 рік - реформування середньої освіти і системи медицини, ухвалення нової редакції Податкового кодексу та проведення масштабної приватизації.