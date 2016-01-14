Порошенко назвав реформу охорони здоров'я ключовою на 2016 рік
15:45, 14 січня 2016Країна
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Про це він сказав у ході своєї першої у поточному році прес-конференції.
Президент України і перша леді / Фото: president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко назвав податкову реформу і реформу охорони здоров'я ключовими на 2016 рік.
Про це він сказав у ході своєї першої у поточному році прес-конференції.
«Пріоритети на 2016 рік: податкова реформа, особливо в частині адміністрування, і реформа охорони здоров'я. Досить дурити людей про існування безкоштовної медицини», - сказав Порошенко.
Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також заявляв, що серед пріоритетних завдань на 2016 рік - реформування середньої освіти і системи медицини, ухвалення нової редакції Податкового кодексу та проведення масштабної приватизації.
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