Активні літні чоловіки ризикують померти передчасно

Порушення ритми відпочинку і збільшення активної діяльності пов`язані з високим ризиком смертності серед літніх чоловіків. Експерти Університету Міннесоти перевірили біологічні ритми, рівні робочої і фізичної зайнятості і кількість часу на відпочинок серед трьох тисяч чоловіків, старших 67 років. Учасникам дворічного дослідження також запропонували носити на зап`ястках спеціальний пристрій, що відстежує рух протягом 24 годин на добу. Було зафіксовано, що чоловіки, які часто відчували пікові фізичні навантаження, регулярно не висипалися, постійно перебували в стані розумової напруги і мали симптоми хронічної втоми, з великою часто помирали раніше за тих, хто вів спокійніший спосіб життя.

Як говорять лікарі, в пенсійному віці особливо важливо правильно розподіляти час, дотримуватися режиму сну і харчування, не перевтомлювалася на роботі і завжди достатньо відпочивати. Нестача відпочинку може привести до безлічі проблем із здоров`ям у літніх людей, включаючи втрату пам`яті, пониження уваги, серцево-судинні порушення, розвиток діабету, ожиріння і депресії. Американські медики відмітили, що чоловіки, які дотримувалися розміреного ритму життя, не працювали і одержували достатньо сну, навпаки мали низький ризик смерті.

ami-tass.ru