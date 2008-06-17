На Вінниччині боряться з алкоголізмом та курінням

У Вінницькій області розробляється обласна програма на 2008-2011 роки щодо вирішення проблем алкоголізму та тютюнопаління.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вінницької обласної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, у Вінниці відбулося засідання робочої групи з підготовки проекту Обласної програми щодо посилення профілактичного впливу та заходів щодо протидії проявам пияцтва і алкоголізму серед населення області на 2008-2011 роки. Темою засідання було попередження та профілактика виникнення серед молоді області шкідливих звичок. В обговоренні взяли участь представники громадських та релігійних організацій міста, фахівці управлінь охорони здоров’я та освіти.

Значну увагу було звернуто на проблему популяризації серед підростаючого покоління алкогольних напоїв, особливо у тісному зв’язку із стилем життя сучасної молоді. Надійшли пропозиції щодо заборони продажу алкоголю, тютюнових виробів в безпосередній близькості від шкіл, закладів освіти, охорони здоров’я та культурно-мистецьких осередків. Також йшла мова і про заборону продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім, яка має вирішуватись і контролюватись на рівні держави. Активну позицію висловлювали присутні щодо обмеження реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів в області.

Крім того, в управлінні МВС України у Вінницькій області створено мобільні групи з відпрацювання населених пунктів області з метою виявлення та документування злочинів та правопорушень, пов’язаних з виготовленням, зберіганням та продажем самогону та спирту.