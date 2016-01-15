Реабілітаційне лікування торік пройшли майже 2 тис. військовослужбовців

У 2015 році реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 943 військовослужбовця Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чорнобай.

Представник Міноборони розповів, що в Адміністрації президента України перебуває проект указу глави держави про воєнно-медичну доктрину. Цей документ схвалений Кабінетом міністрів України наприкінці 2015 року.

"Цей ключовий документ у військово-медичній сфері дозволяє запровадити єдині підходи до збереження та зміцнення здоров'я військовослужбовців, поліпшити матеріальне та технічне оснащення медичних служб Збройних сил та інших військових формувань. Нині на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони перебуває 84 військовослужбовця Збройних сил України та 2 військовослужбовця інших військових формувань, поранених в ході АТО", - сказав Чорнобай.

Також речник зазначив, що 80 військовослужбовців ЗСУ проходять реабілітацію в санаторно-курортних лікувальних закладах.

"У 2015 році реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 943 військовослужбовця Збройних сил - учасників АТО. 28 поранених українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Із них 11 у Німеччині, 7 - у США, 5 - в Угорщині, 3 - у Литві та по одному в Австрії та Польщі", - сказав Чорнобай.