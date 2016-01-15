Військові на Донбасі забезпечені індивідуальними засобами медзахисту на 100%

Військові частини і підрозділи Збройних сил України, які беруть участь у Антитерористичній операції на Донбасі, забезпечені індивідуальними засобами медичного захисту на 100%.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олексій Чернобай, передає кореспондент УНІАН.

"На сьогодні військові частини і підрозділи Збройних Сил України, які беруть участь в антитерористичній операції, забезпечені індивідуальними засобами медичного захисту на 100 %, медичною технікою - на 90 %, медичним майном - на 85%", - сказав він.

Речник також поінформував, що для потреб медичного забезпечення у 2015 році Міноборони отримало 246 млн грн. Із зазначених коштів близько 200 млн грн витрачено на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення.

Крім того, у 2015 році, в рамках акції «Підтримай Українську армію» на рахунок Міноборони для медичного забезпечення надійшло близько 2,5 млн грн благодійної допомоги.

"Ці кошти розподілені безпосередньо по військово-медичних клінічних центрах та військових госпіталях для закупівлі лікарських засобів першочергової потреби та проведення протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів", - сказав Чернобай.

Він нагадав, що до військово-медичних закладів надходить благодійна допомога у натуральному вигляді.

"Станом на сьогодні заклади військової медицини отримали лікарські засоби та медичне обладнання на загальну суму 206 млн грн", - заявив речник Міноборони.

Чернобай зазначив, що медичне майно від благодійників негайно розподіляється по військових частинах в зоні АТО та використовується для лікування поранених військовослужбовців.