Квіташвілі: в Україні немає епідемії грипу

В Україні немає епідемії грипу, а ситуація щодо поширення захворювання контрольована.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі сьогодні на брифінгу.

Він акцентував, що на початку січня традиційно активізується вірус грипу.

«На сьогодні підтверджених смертей від грипу - 25, це лабораторно підтверджених смертей. Я чув про різні цифри. Це неправда, тому що вони мають бути лабораторно підтверджені. Закликаю не панікувати. Це не перший раз, коли країна проходить через сезон грипу та епідемію», - сказав Квіташвілі.

Керівник Українського центру контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Любов Некрасова також підкреслила, що ситуація з грипом в Україні спокійна і відповідає сезонному рівню.

«ВООЗ передбачає два індикативних показника, які свідчать про епідемію: рівень захворюваності - 578 осіб на 100 тисяч населення (в Україні на сьогодні - 310 хворих на 100 тисяч) і тяжкість перебігу грипоподібних захворювань, ускладнених пневмонією. За останній тиждень такими тяжкими формами у нашій країні захворіли 702 людини, з них 15 померли (в тому числі дитина 5 років з Вінницької області)», - сказала Некрасова.

«Ми прогнозували підвищення рівня захворюваності на початку новорічних свят, але не очікували смертельних випадків. У 2009 році високий рівень захворюваності був у західних регіонах, від грипу померли 400 хворих. У цьому епідемсезоні на заході найнижчі показники захворюваності. Зараз «лідирують» Одеська, Вінницька, Донецька області», - сказала Некрасова.

За її словами, в Україні працює 25 лабораторій з визначення вірусу грипу. «У країні підготовлено 8808 лікувальних закладів для прийому хворих на грип. Стратегічний запас лікарських засобів проти грипу достатній. В Україні – 9 млн людей - у групі ризику щодо тяжкого перебігу грипу та ГРВІ. Передбачалося, що більшість з цієї групи будуть вакциновані проти грипу. Однак було провакциновано лише 120 тисяч. Це - крапля в морі», - сказала Некрасова.

Експерт також навела дані статистики з летальності внаслідок грипу та ГРВІ за останні роки. Так, у 2010 році в Україні померли 282 людини, у 2011-му - 91, у 2012-му померли лише 2 людини, у 2013-му - 23, у 2014-му - 14 людей, сказала Некрасова.