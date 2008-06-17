На Донеччині стартував проект БФ ”Розвиток України” щодо надання соціальної допомоги хворим на туберкульоз

Реалізація проекту розпочалася у квітні 2008 року, і вже на сьогодні соціальна допомога надана близько 500 хворим на туберкульоз, які перебувають на амбулаторному лікуванні в лікувальних установах Донецької області. Це стосується як протитуберкульозних диспансерів, так і загальнолікувальної мережі. Допомога полягає в тому, що 2 рази на місяць і аж до закінчення лікування хворий одержує продуктові набори у свого лікаря. Проект здійснюється за участю Товариства Червоного Хреста. Патронажні сестри Товариства займаються проблемними хворими, які на певному етапі «відірвалися» від лікування. Їхнім лікуванням і видачею продпакетів займаються безпосередньо вдома.

Для реалізації проекту на 2008 рік узяті «пілотні» міста й райони Донецької області з великою кількістю населення, високою захворюваністю на туберкульоз, великою кількістю «відривів» від лікування хворих, розвиненою структурою Товариства Червоного Хреста. Протягом року планується охопити до 2500 хворих з уперше виявленою формою туберкульозу й рецидивами. Таким чином, охоплення хворих може скласти до 70%.

ДОВІДКА УНІАН. Заходи організовані в рамках виконання «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області в 2007 - 2011рр», затвердженої рішенням сесії Обласної ради від 31.05.2007 № 5/10-199, за підтримкою Донецької обласної ради, Донецької обласної державної адміністрації, Благодійного фонду «Розвиток України».

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