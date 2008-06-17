Членство України у СОТ наблизить українську фармацевтику до міжнародих стандартів

Вступ України до Світової організації торгівлі прискорить перехід українських фармацевтичних підприємств на міжнародні стандарти контролю якості лікарських препаратів.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування експертів, проведеного київським Інститутом Горшеніна.

Зокрема, член-кореспондент НАН України й Академії медичних наук України, завідувач кафедрою фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені ім. Богомольця професор Іван ЧЕКМАН зазначив, що Україна рухається в бік Європейського Союзу, вже приєдналася до Світової організації торгівлі, тому будь-які препарати слід розглядати не тільки як лікарський засіб, але й як товар. «Проте якщо українська фармацевтична промисловість не відповідатиме міжнародним стандартам, ніхто в Європі не купуватиме українські ліки», - вважає І.ЧЕКМАН.

За його словами, перехід на міжнародні стандарти має, в першу чергу, позитивне значення для самої України й для українських пацієнтів. Купуючи ліки заводу, який побудував виробництво відповідно до міжнародних стандартів якості, українці можуть бути впевнені у якості цих медикаментів. Згідно з даним Всесвітньої організації охорони здоров`я, медикаменти займають 80% серед усіх видів медичної допомоги. Тому ВООЗ і медичні асоціації розробили й продовжують удосконалити стандарти та рекомендації щодо якості медикаментів. «Це необхідно, оскільки лікарські засоби низької якості можуть викликати негативні наслідки при лікуванні. Призначення при лікуванні якісніших препаратів, поза сумнівом, сприятиме підвищенню якості лікування різних захворювань», - зазначає І.ЧЕКМАН.

У свою чергу заступник генерального директора із виробництва Науково-виробничого онкологічного й кардіологічного центру «Макс-Велл» Олександр МИХАЙЛИЧЕНКО нагадав, що на сьогоднішній день в Україні вже існує перше виробництво лікарських засобів, спочатку спроектоване й побудоване відповідно до стандартів GMP.

Він вважає, що в нинішніх умовах українським фармацевтичним підприємствам необхідно якнайскоріше переходити на міжнародні стандарти контролю якості лікарських препаратів.

«В умовах невідповідності вимогам міжнародних стандартів українській фармацевтичній продукції буде дуже складно конкурувати з європейськими компаніями. Це особливо важливо після вступу України до СОТ. Тому американська компанія «Макс-Велл» проповідує міжнародні стандарти якості на всіх рівнях виробництва лікарських засобів. Створений у Борисполі фармацевтичний завод «Макс-Велл» являє собою зразок того, як із перших кроків свого існування компанія дотримується високих стандартів якості. Компанія планує до кінця року заснувати асоціацію виробників фармацевтичних препаратів, що випускають продукцію за вимогами GMP», – зазначив О.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Як повідомлялося, 4 червня в Борисполі було відкрито комплекс лабораторій контролю якості й центр фармацевтичних розробок «Макс-Велл». Даний комплекс дозволяє аналізувати всі параметри сировини й матеріалів для виробництва фармпрепаратів, а також лікарські форми, що виготовляються із них. Аналіз проводиться по цілому спектру біохімічних, фізико-хімічних, біологічних і мікробіологічних параметрів.