Попереджено нелегальний ввіз в україну партії трамадолу

Митники попередили ввезення до України 1488 пігулок трамадолу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, пігулки намагався провезти громадянин Ірану.

Після прибуття до Бориспільського аеропорту пасажир обрав проходження митного контролю в “зеленому коридорі” (спрощений митний контроль). Тим самим він дав зрозуміти, що начебто немає при собі наркотичних речовин, переміщення яких через митний кордон України обмежено.

Під час огляду речей, митники виявили у валізі іранця пакети з білими пігулками.

Експертиза показала, що виявлені пігулки є трамадолом. Обіг цих ліків в Україні обмежено.

Стосовно громадянина Ірану порушено кримінальну справу.