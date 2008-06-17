Попереджено нелегальний ввіз в україну партії трамадолу
15:20, 17 червня 2008Країна
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Митники вилучили 1,5 тис. пігулок
Митники попередили ввезення до України 1488 пігулок трамадолу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби України, пігулки намагався провезти громадянин Ірану.
Після прибуття до Бориспільського аеропорту пасажир обрав проходження митного контролю в “зеленому коридорі” (спрощений митний контроль). Тим самим він дав зрозуміти, що начебто немає при собі наркотичних речовин, переміщення яких через митний кордон України обмежено.
Під час огляду речей, митники виявили у валізі іранця пакети з білими пігулками.
Експертиза показала, що виявлені пігулки є трамадолом. Обіг цих ліків в Україні обмежено.
Стосовно громадянина Ірану порушено кримінальну справу.
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