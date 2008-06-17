Ноги - «друге серце» людини

Чи знаєте ви, що за традиційною китайською медициною, ноги вважаються «другим серцем» людини, оскільки численні судини ведуть до підошов ніг?

Наш організм впливає на біологічно активні точки, які на них розташовані. Тим самим відбувається стимуляція кровообігу і обміну речовин.

Згідно рефлексології ступні, наша підошва є сприйнятливою до стимуляції тією зоною, яка має зв`язок з внутрішніми органами.

З цієї причини дуже корисно ходити босоніж, оскільки у цей момент ноги одержують стимул від землі і від предметів, на які ви наступаєте.

Завдяки цьому, підвищується чутливість нервових закінчень, внаслідок чого імпульси значно швидше передаються до різних внутрішніх органів і до кори головного мозку. При цьому наголошується нормалізація функції вегетативних нервів, системи внутрішньої секреції і внутрішніх органів.

З цієї причини ноги і прийнято вважати нашим «другим серцем». На наших ногах знаходяться численні, так звані, зони реагування, які безпосередньо пов`язані з яким-небудь внутрішнім органом.

У разі виникнення патологічних змін в одному з цих органів, відповідні ознаки можуть бути виражені і у відповідних крапках в зонах реагування, розташованих на стопі. Тобто, у нас можуть з`явитися шишки і опухання в цих місцях, в тому випадку, якщо орган «захворів».

А якщо це так, то масаж або інші способи стимуляції зон реагування мають велике значення для відновлення організму. Тим паче, що ця думка отрималао підтвердження практикою впродовж довгих-довгих років.