Засмага залежить і від харчування

Ну хто не хоче засмагати літом, щоб бліда шкіра покрилася рівним бронзовим відтінком? І навіть ті, кому протипоказано засмагати, не можуть уберегтися від сонячної дії. Якщо говорити медичною мовою, то загар є результатом активного утворення меланіну в шкірних покривах під впливом сонячних променів.

Ми не будемо знов говорити про користь і шкоду ультрафіолету, і про те, в яку годину краще приймати сонячні ванни, а зупинимося на тому, як слід харчуватися в тому випадку, якщо ви бажаєте добитися швидшого і рівнішого загару.

Перш за все вам слідує вживати активно продукти, які багаті вітаміном А і каротином, тим паче, що він входить до складу більшості косметичних засобів для засмаги. Це означає, що у вашому меню повинні бути присутніми: кавун, диня, абрикоси, персики, морква, шпінат, яйця, риба, оливкове масло.

Прискорюють процес і такі речовини, як тирозин і кальцій. У достатній кількості вони містяться в сирі (особливо це стосується білих сирів).

Не забувайте про томати, які сприяють виробленню меланіну, що скорочує час отримання загару. Добитися рівного і оливкового відтінку засмаги можна за допомогою таких продуктів, які багаті біофлавоноїдом і вітаміном Е, це можуть бути фісташки або кисломолочні продукти. А вітамін Е ще і здатний скоротити завдану організму шкоду від сонця.

Не слід забувати і про те, що засмага – це, звичайно, чудово, але ж ще важливо зберегти і молодість шкіри. З цієї причини бажано забезпечити додатковий прийом вітаміну Е у формі медичних препаратів, це допоможе захистити шкіру від вільних радикалів і фотостаріння.

Перед тим, як відправитися у відпустку, в якій планується відпочинок біля моря, прийом вітаміну краще почати завчасно, хоч би за тиждень перед від`їздом. Це важливо ще і тому, що інший вітамін, що виконує ті ж функції, тобто позбавляє шкіру від вільних радикалів, а це вітамін С, перешкоджає отриманню засмаги.

Не можна літом відмовлятися від овочів і фруктів, тому таке поєднання вітамінів буде цілком доречним. А ось якщо засмага протипоказана, то, якраз вітамін С стане в пригоді, втім, як і цитрусові, болгарський перець, петрушка, цвітна капуста, смородина. Також, в цьому випадку, бажано завжди мати під рукою ароматичне масло мандарина, при тривалому вимушеному перебуванні на сонці можна додати краплю мандаринового масла в будь-який фруктовий сік і випити його за півгодини до виходу на вулицю. Це масло запобігає обгоранню шкіри і появі на ній пігментних плям.

Відправлятися на пляж краще через годину-півтора після прийому їжі. Не варто забувати про чисту воду, яка підтримає водний баланс в організмі, а ось від солодких газованих напоїв і соків на пляжі краще відмовитися зовсім.