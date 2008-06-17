У Львівській лікарні відкрилося оновлене неонатологічне відділення

Як повідомили УНІАН в прес-центрі МОЗ, представники Фонду “Україна 3000” взяли участь у відкритті після ремонту неонатологічного відділення Львівської обласної державної клінічної лікарні

14 червня 2008 року Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина Ющенко та співробітники Фонду взяли участь у церемонії відкриття після ремонту неонатологічного відділення Львівської обласної державної клінічної лікарні. У заході також взяли участь Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич, Архієпископ Львівський Владика Ігор, т.в.о. голови Львівської облдержадміністрації Микола Кміть, голова Львівської облради Мирослав Сеник, головний лікар Львівської обласної державної клінічної лікарні Олександр Лемішко, представники місцевої влади, львівських медичних навчальних закладів та Фонду “Україна 3000”.

Після церемонії перерізання символічної стрічки високі гості оглянули неонатологічне відділення, побували в палатах інтенсивної терапії, лабораторії, кімнатах для матерів, приміщеннях для медичного персоналу.

У конференц-залі відділення Катерина Ющенко, Василь Князевич та інші гості провели зустріч з колективом неонатологічного стаціонару Львівської обласної державної клінічної лікарні та представниками медичної громадськості. На зустрічі були присутні діти – колишні пацієнти, працівники неонатологічного корпусу лікарні, професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, керівники партнерських закладів охорони здоров’я, керівники будівельних підприємств – виконавці капітального ремонту, постачальники медичного обладнання, журналісти.

Катерина Ющенко привітала присутніх із Днем медика. Також вона розповіла про медичні програми, що їх реалізує Фонд “Україна 3000”, – “Дитяча лікарня майбутнього”, “Від лікарні до лікарні”, “Радість дитинства – вільні рухи”.

Від імені Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” пані Катерина Ющенко передала неонатологічному відділенню Львівської обласної державної клінічної лікарні інкубатор для новонароджених вартістю 60 тисяч гривень.

Відділення також отримало реанімобіль від Міністерства охорони здоров’я України. Відповідний сертифікат передав головному лікарю Олександру Лемішко міністр охорони здоров’я Василь Князевич.

www.moz.gov.ua