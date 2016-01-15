В аптеках "Фармація" на період загострення захворюваності на грип заморозять ціни

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу радник київського міського голови Михайло Радуцький, інформуючи про проведену нараду у міського голови, на яку були запрошені, зокрема, і власники аптечних мереж міста.

За його словами, КП “Фармація” отримала наказ, оскільки це комунальне підприємство, яким заборонено “на період підвищення сезонної захворюваності на ГРВІ або грип підвищувати хоч на 1 копійку ціни на необхідні препарати”.

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Радуцький додав, що підприємство закупило за власний кошт додатково 5 тис. доз препарату від пандемічного грипу (назву просив не озвучувати, щоб не було зайвої реклами, оскільки цей препарат має призначати виключно лікар, і не допускається при самолікуванні). Ще 50 доз такого самого препарату («Дженерік») є в запасах підприємства.

Радуцький запевняє, що в аптеках “Фармації” його можна буде придбати за 280 грн тоді як його аналог для лікування пандемічного грипу (Таміфлю) коштує близько 500 грн.

За словами Радуцького, на сьогоднішню нараду прийшов представник лише однієї комерційної аптечної мережі.

“До аптечних мереж приватної власності було звернення мера. І ми почули від тієї мережі, яка прийшла, що вони заморозять всі ціни на препарати, які застосуються для лікування та профілактики вірусних захворювань сезонних і також на речі, які мають бути у людини для запобігання захворювання - марлеві пов'язки і т. д.”, - сказав Радуцький.

Він ще раз акцентував увагу на тому, що небезпечно при нинішніх штамах вірусу займатися самолікуванням, оскільки препарати від того ж пандемічного грипу, якщо їх приймати не під контролем лікаря, можуть завдати серйозної шкоди іншим органам.

Також Радуцький повідомив, що із завтрашнього дня в Києві будуть чергувати бригади медиків на вокзалах, в аеропортах, тобто у місцях, де є багато людей особливо приїжджих. Передбачається, що ці бригади надаватимуть консультативну та першу необхідну медичну допомогу тим людям, хто відчув недомагання, але ще не знає, куди звернутися до лікаря.

Як повідомляв УНІАН, з 16 січня в київських закладах освіти та охорони здоров'я вводиться карантин для запобігання поширенню захворюваності на грип і ГРВІ.

За даними МОЗ, з початку епідеміологічного сезону (з 1 жовтня 2015 року) і по 10 січня цього року в Україні зареєстровано 2,2 млн випадків захворювання на грип та ГРВІ. Зафіксовано 25 летальних випадків внаслідок ускладнень від грипу.

У Києві з 4 по 10 січня на грип та ГРВІ захворіли 13 тис. 475 тис. осіб, із них 8 тис. 289 випадків захворювань (61,5%) зареєстровані у дітей віком до 17 років.

З початку епідсезону в столиці було зареєстровано чотири летальних випадки від грипу А, ускладненого пневмонією, в дорослих людей, які належать до групи ризику, ще четверо зараз перебувають в реанімації.