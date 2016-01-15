В Україні з 16 cічня очікується суттєве ускладнення погодних умов

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції України, оголошено штормове попередження.

«16 січня вночі та вранці в північних областях сильний сніг та хуртовини, в центральних областях сильний мокрий сніг з дощем, налипання мокрого снігу, ожеледь. 17-19 січня в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, 18-19 січня і в Харківській та Сумській областях сильні, місцями дуже сильні снігопади, хуртовини, снігові замети; в Запорізькій, Херсонській, Донецькій та Луганській областях місцями сильний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу. Впродовж 17-19 січня, починаючи з західних та північних областей, поступове зниження температури вночі та вдень до 7-16° морозу», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці рекомендують водіям під час ускладнення погодних умов за можливості утриматися від поїздок на власному транспорті, а тим хто виїхав, бути максимально уважними за кермом.