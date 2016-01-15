У Франції шестеро людей у критичному стані після невдалих клінічних випробувань нових ліків
16:32, 15 січня 2016Країна
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Шестеро людей перебувають у критичному стані, зокрема одна особа в комі, після невдалих клінічних випробувань нового препарату у Франції.
Шестеро людей перебувають у критичному стані, зокрема одна особа в комі, після невдалих клінічних випробувань нового препарату у Франції / Фото УНІАН
Як повідомляє BBC Україна, за словами міністра охорони здоров'я країни, під час випробувань ліків у приватній лабораторії в місті Ренн стався "дуже серйозний інцидент". Клінічні випробування призупинили.
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У Міністерстві охорони здоров'я Франції додали, що лабораторія мала ліцензію на роботу. Там випробували ліки, "розроблені однією з європейських лабораторій".
У Франції через випробування нових ліків 6 осіб перебувають у критичному стані
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