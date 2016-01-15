У Франції шестеро людей у критичному стані після невдалих клінічних випробувань нових ліків

Як повідомляє BBC Україна, за словами міністра охорони здоров'я країни, під час випробувань ліків у приватній лабораторії в місті Ренн стався "дуже серйозний інцидент". Клінічні випробування призупинили.

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У Міністерстві охорони здоров'я Франції додали, що лабораторія мала ліцензію на роботу. Там випробували ліки, "розроблені однією з європейських лабораторій".