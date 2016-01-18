У Тернополі підвищився рівень захворюваності на ГРВІ: школи закрили

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняла на своєму екстреному засіданні комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.

В рішенні сказано, що навчання буде припинено в загальноосвітніх та початкових школах, гуртках, ліцеях та позашкільних установах.

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Також буде обмежено проведення масових заходів у місті.

Крім того, з резервного фонду будуть виділені кошти для експрес-діагностики грипу та забезпечено проведення вакцинації.

Перевізників міста зобов’язано дотримуватися графіку руху з метою недопущення скупчення людей та їх переохолодження на зупинках, а у салонах громадського транспорту будуть розміщені листівки та плакати щодо профілактики грипу.

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Ректорам вищих навчальних закладів рекомендовано терміново організувати проведення профілактичних щеплень проти грипу груп ризику.

Окрім того, у місті буде запроваджено масковий режим як захід передепідеміологічного періоду у сфері обслуговування населення (торгівля, громадський транспорт, аптечна мережа, вокзали, пошта, банки, каси, заклади культури і т.д.)